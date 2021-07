Incêndio em área de mata em Valença é provocado durante aglomeração com 200 pessoas

Matéria publicada em 26 de julho de 2021, 14:58 horas

Valença – Um incêndio em uma grande área de vegetação foi registrado no fim da tarde de domingo (25), em Valença. Segundo a Guarda Municipal, o incêndio ocorreu devido a uma aglomeração na localidade conhecida como Loteamento do Vitinho.

Agentes foram ao local após denúncias anônimas sobre aglomeração de cerca de 200 pessoas que haviam se reunido em um terreno, na localidade, desrespeitando as medidas contra a Covid-19. A Guarda Municipal destacou que a aglomeração foi dispersada e que não foi possível identificar o autor do fogo no terreno.

Segundo a Guarda Municipal, o incêndio ocorreu em vegetação próximo de onde as pessoas estavam reunidas. O combate às chamas por parte dos bombeiros se estendeu até o fim da noite de domingo.