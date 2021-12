Incêndio em ônibus foi provocado durante briga de rua na Vila Santa Cecília

Matéria publicada em 29 de dezembro de 2021, 10:28 horas

Dois moradores em situação de rua brigaram e um deles ateou fogo no veículo

Volta Redonda – O incêndio que destruiu um ônibus, na madrugada desta quarta-feira, 29, na Vila Santa Cecília, foi causado após uma briga entre pessoas em situação de rua. Segundo investigações da polícia e informações repassadas pela empresa Transgodoi, proprietária do veículo, o incêndio ocorreu após dois moradores de rua brigaram. Um deles quebrou os vidros do ônibus para entrar e se esconder. O outro homem acabou ateando fogo no veículo, ferindo a vítima que estava no interior.

O homem ferido foi levado para o Hospital São João Batista. Já o outro foi encaminhado para a 93ª DP (Volta Redonda). A briga foi filmada por um morador e compartilhada em redes sociais. As imagens mostram o veículo estacionado na Rua 4-C, atrás do antigo Escritório Central da CSN, em chamas.