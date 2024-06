Incêndio no Parque Nacional do Itatiaia está sendo investigado pelo MPF

Itatiaia – O Ministério Público Federal (MPF) informou, nesta quinta-feira (20), que as investigações acerca do incêndio na parte alta no Parque Nacional do Itatiaia estão sendo feitas nas esferas cível e criminal. O incêndio teve origem no Morro do Couto, na sexta-feira (14). Nesta quinta, brigadistas do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) estiveram durante o dia fazendo o trabalho de rescaldo, sobretudo na parte alta, onde o fogo começou e que é área de difícil acesso. A estimativa do gestor do parque, Felipe Mendonça, é que cerca de 300 hectares de vegetação tenham sido atingidos pelas chamas.

A medição foi realizada através de imagens aéreas de satélites. O helicóptero do Exército que dava suporte ao combate ao incêndio no Parque Nacional do Itatiaia (PNI) foi enviado para o Pantanal, no Mato Grosso do Sul, que enfrenta o recorde de focos de incêndio dos últimos 22 anos. Por esse motivo, as brigadas em Itatiaia combateram o fogo apenas por terra.

O Parque Nacional do Itatiaia permanece fechado à visitação até domingo (23).