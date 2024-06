Incêndio no PNI já passa de 24 horas

Itatiaia – O incêndio na parte alta do Parque Nacional do Itatiaia (PNI) já passa de 24 horas e, de acordo com o Corpo de Bombeiros, a área atingida já é de 150 hectares, área que equivale a 150 campos de futebol. O fogo começou na tarde da última sexta-feira (14), data de aniversário do Parque, que completou 87 anos.

O Corpo de Bombeiros, o Exército e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) estão no comando do combate ao incêndio, além de brigadas voluntárias e a Parquetur, concessionária que administra o Parque. Não há previsão para o controle das chamas. Por esse motivo, a parte alta ficará fechada, no mínimo, até segunda-feira.