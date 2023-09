Incêndio: Restaurante pega fogo em Maringá

Agulhas Negras – Um restaurante na Alameda Gastronômica de Maringá, na região das Agulhas Negras, pegou fogo na noite desta quinta-feira (7). De acordo com o apurado pelo DIÁRIO DO VALE, o incêndio teria começado por volta das 21h30 e teria sido causado pela explosão de um botijão de gás.

Segundo testemunhas, houve feridos, mas até o momento não se sabe quantos são e qual é a gravidade dos ferimentos. Informações preliminares dão conta de que as chamas já foram controladas por moradores e o Corpo de Bombeiros está no local. As vítimas teriam sido encaminhadas para o Hospital de Emergência, em Resende.