Indígena toma arma de policial durante briga de casal em Paraty - Diário do Vale

Matéria publicada em 6 de janeiro de 2023, 12:55 horas

Agentes da 2ª CIPM apreenderam a arma; confusão ocorreu no estacionamento de uma aldeia às margens da Rio Santos

Paraty – Uma briga entre um casal quase terminou em tragédia, no estacionamento de uma aldeia indígena, no fim da tarde desta quinta-feira (05), em Paraty. Um indígena, que não teve a identidade revelada, foi obrigado a tomar a arma de um homem, depois de ele ter efetuado disparos para o alto, durante a discussão com a mulher.

O indígena ainda tentou acalmar o homem durante a discussão. No entanto, no momento de uma distração, ele conseguiu pegar a arma.

Após o indígena acionar os agentes da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), o homem, supostamente um policial civil do Estado de São Paulo, fugiu do local, levando a mulher e deixando a arma. Na aldeia, o índio entregou a arma aos policiais. A aldeia fica localizada no KM-548, da Rodovia Rio Santos (BR-101).

O caso foi registrado na 167º DP, onde foi constatado que a arma, uma Glock de 9 mm pertence a um policial civil do estado de São Paulo.