Indústria da regão espera maior demanda e deve fazer novas contratações

Matéria publicada em 16 de novembro de 2021, 16:50 horas

Sondagem feita pela Firjan aponta, porém, que a atividade do segmento no terceiro trimestre assinalou retração

Sul Fluminense – A Sondagem Industrial, um levantamento da Firjan sobre os fatos e expectativas da indústria, revela que, em setembro e ao fim do terceiro trimestre deste ano, no Sul Fluminense, a atividade industrial permaneceu em retração. Os indicadores são medidos em um valor de 0 a 100 pontos, cuja medição assinala que resultados acima de 50 pontos indicam crescimento e abaixo deste o cenário é de queda. De acordo com a metodologia, o volume de produção atingiu 48,4 pontos.

Já o indicador de número de empregados na indústria teve avanço a partir do parâmetro, registrando 50,8 pontos no período. Medida em percentual, a capacidade instalada do setor industrial no Sul Fluminense alcançou 64% (quanto maior o percentual melhor o resultado), acima da média histórica para o indicador.

Em um contexto de contínua redução da ociosidade das indústrias e expansão da força de trabalho, o nível dos estoques de produtos do segmento no Sul fluminense registrou aumento em agosto e ficou estável em setembro. Com este resultado, o indicador de estoque efetivo em relação ao planejado na região também ficou acima da linha dos 50 pontos, indicando um resultado acima do esperado pelos industriais da região.

O indicador da situação financeira dos empresários da indústria no Sul Fluminense registrou leve melhora em setembro, com 42,2 pontos. O acesso ao crédito também é outro indicador com percepção de melhora: 46,4 pontos no terceiro trimestre, acima da sua média histórica e se aproximando dos 50 pontos. Por outro lado, quanto à margem de lucro, a insatisfação permanece na leitura dos industriais, permanecendo em 38,3 pontos.

Expectativa de maior demanda

Os industriais do Sul Fluminense encerraram o trimestre com expectativas de crescimento para a demanda por produtos e número de empregados, uma vez que ambos os indicadores ficaram acima de sua média histórica (50 e 50,8 respectivamente). Em relação às exportações, a estimativa é de estabilidade, após dois meses com perspectiva de queda. Por outro lado, os empresários esperam redução em sua compra de matérias primas.

Por último, o indicador de investimento revelou uma posição mais conservadora dos empresários da indústria, registrando 46,1 pontos em outubro, no entanto é um resultado que está próximo da linha dos 50 pontos e acima de sua média histórica.