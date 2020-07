Indústria deve puxar recuperação da economia em Volta Redonda

Matéria publicada em 16 de julho de 2020, 19:03 horas

Volta Redonda – A economia de todo o mundo está sendo afetada pelas medidas de combate à pandemia de Covid-19. A demanda por produtos e serviços caiu em todo o planeta, gerando ondas de desemprego. No entanto, medidas de flexibilização já apontam para uma recuperação, cuja velocidade e características só poderão ser avaliadas no período pós-pandemia, ou depois que as primeiras vacinas comecem a ser aplicadas. Nesse cenário, Volta Redonda pode estar em uma posição privilegiada, graças a seu parque industrial.

A cidade contava, no início do ano, com cerca de 21.500 empregos na indústria para um total de aproximadamente 69.500 postos de trabalho. Assim, mesmo as perdas de 3.800 vagas com carteira assinada decorrentes da crise gerada pela pandemia representam um número recuperável no médio prazo.

Com as indústrias recorrendo mais a férias coletivas e suspensões de contratos de trabalho, a tendência é que os ocupantes de empregos industriais gerem um crescimento de demanda no comércio e serviços, depois que eles mesmos se sentirem seguros para voltarem a consumir em níveis próximos da pré-pandemia.

Como os setores de comércio e serviços foram os mais afetados pelas demissões, a possibilidade é que o aumento de demanda por parte dos consumidores façam surgir uma nova onda de contratações.

O risco, no caso do comércio e de serviços ao consumidor, não é tanto pela retração da demanda quanto pelo fato de haver muitas empresas de pequeno porte nesse segmento econômico. Essas pequenas lojas podem não suportar essa quebra de demanda.

Com isso, a tendência de recuperação pode sofrer um atraso, porque, mesmo que empreendedores decidam ocupar o espaço deixado pelas empresas fechadas, haverá um tempo necessário para que as novas empresas se estabeleçam.

A desburocratização promovida pelos governos federal e municipal no período pré-pandemia será posta à prova no pós-pandemia. Quanto mais ágil for o processo de regularização das empresas que ocuparão o lugar das que fecharem, mais rapidamente a economia retomará seu caminho de crescimento.