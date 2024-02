Indústria extrativa mantém-se promissora para o Rio de Janeiro em 2024

Rio de Janeiro – A indústria extrativa continua a ser um setor de destaque para o estado do Rio de Janeiro em 2024, mantendo sua posição como impulsionador fundamental do crescimento econômico regional. Responsável por extrair recursos naturais como minérios, petróleo, gás natural e carvão, essa indústria desempenha um papel crucial em vários setores da economia, incluindo construção civil, indústria automobilística e produção de energia.

“O sucesso contínuo da indústria extrativa no estado do Rio de Janeiro reflete não apenas a riqueza de seus recursos naturais, mas também o compromisso com práticas sustentáveis e responsáveis”, comenta Gladstone Santos, presidente interino da Rio Indústria.

Divulgados recentemente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), dados referentes ao ano de 2023 revelam que a produção industrial do estado do Rio de Janeiro encerrou o ano com um crescimento expressivo, superando a média nacional. O setor de óleo e derivados de petróleo, incluindo a indústria extrativa, apresentou um crescimento de 8,5%, enquanto os derivados de petróleo registraram um aumento de 11,2%, impulsionando assim o crescimento industrial fluminense. Além disso, as atividades relacionadas à cadeia da construção civil também se destacaram, com um crescimento de 16,1%.

Entre os motivos que impulsionaram esse crescimento, a Rio Indústria destaca:

Recursos naturais abundantes: O estado do Rio de Janeiro detém vastas reservas de petróleo e gás natural em suas águas territoriais, fortalecendo assim a indústria extrativa como uma das mais importantes da região.

Investimentos em infraestrutura: O estado tem testemunhado investimentos significativos em infraestrutura nos últimos anos, incluindo a construção de novas refinarias e terminais de petróleo, o que tem estimulado o crescimento da indústria de derivados de petróleo.

Mercado internacional em expansão: A crescente demanda por produtos derivados de petróleo no mercado internacional tem impulsionado a produção e exportação desses produtos pelo estado do Rio de Janeiro.

Incentivos fiscais e políticas favoráveis: O governo estadual tem implementado políticas de incentivo e oferecido benefícios fiscais para a indústria extrativa e de derivados de petróleo, atraindo assim investimentos significativos para o setor.

De acordo com a Associação de Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, em 2024, a região continua a apresentar um cenário promissor para o setor industrial, com diversos segmentos potenciais de crescimento, incluindo energias renováveis e indústria naval e offshore.