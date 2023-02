INEA alerta para chuvas intensas durante o fim de semana de Carnaval - Diário do Vale

Matéria publicada em 17 de fevereiro de 2023, 10:54 horas

Rio – Segundo divulgado pelo Instituto Estadual do Meio Ambiente (INEA), a aproximação e passagem de uma frente fria e, posteriormente, a atuação de um sistema de baixa pressão sobre o litoral da região Sudeste irão influenciar as condições de tempo no estado do Rio de Janeiro, favorecendo a ocorrência de chuvas intensas entre a tarde de sexta-feira (17) e a noite de segunda-feira (20). Há risco para temporais, principalmente no período da tarde/noite de sábado (18) e domingo (19), períodos em que os maiores acumulados pluviométricos são previstos.

As previsões indicam pancadas de chuva moderada a forte, acompanhadas de raios e rajadas de vento. São esperados acumulados de precipitação entre 140 e 200 mm nas regiões Piabanha e Baía da Ilha Grande, entre 110 e 150 mm nas regiões Médio Paraíba do Sul e Rio Dois Rios, e entre 70 e 120 mm nas regiões hidrográficas Guandu, Baía de Guanabara e Lagos São João. Para as demais regiões hidrográficas, os acumulados previstos estão entre 50 e 80 mm.

O escoamento das águas nas regiões litorâneas poderá ser dificultado caso as cheias ocorram entre 00h e 6h e entre 12h e 18h, períodos das marés altas para os dias desta previsão.

Para mais informações acesse: http://alertadecheias.inea.rj.gov.br/radar.php