Inea divulga três praias impróprias em Angra dos Reis

Matéria publicada em 23 de dezembro de 2019, 08:00 horas

Das 20 praias, apenas as de Jacuecanga, Frade e Itinga estão impróprias para banho

Angra dos Reis – Com a chegada do Verão no domingo (22), o instituto Estadual do Ambiente (Inea) analisou as praias de Angra dos Reis neste mês para avaliar quais estão impróprias para banho.

De acordo com o último boletim de balneabilidade divulgado pelo instituto, apenas três praias estão proibidas para banho: a de Jacuecanga, a do Frade e de Itinga.

Com isso, as praias de: Bonfim, Praia Grande, Praia Leste, Praia Brava, Mambucaba, Gordas, Costeirinha, Enseada, Garatucaia, Pontal, Retiro, Éguas, Bixiga, Biscaia, Figueira, Laboratório e Vermelha; estão liberadas para banho.

Praias Impróprias

Segundo a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), as praias podem ser consideradas impróprias de acordo com o nível de bactérias fecais elevado no local, pois a circulação da água favorece esse dinamismo.

O derrame de óleo e a floração de algas potencialmente nocivas são alguns dos outros motivos que podem levar uma praia a ser classificada como imprópria.

A qualidade da água das praias é bastante influenciada pelas condições de saneamento básico das cidades litorâneas.

Saúde

A saúde de um turista que se banhe em águas de praias consideradas impróprias pode ser prejudicada com a possibilidade da transmissão de doenças de veiculação hídrica, como a gastroenterite, a hepatite A, a cólera e a febre tifoide.

Doenças como a gastroenterite podem acarretar sintomas como enjoo, vômitos, dores abdominais, dor de cabeça e febre. Eles podem durar de três a quatro dias, de acordo com o nível de exposição que a pessoa teve com a água.

Para estes casos, a recomendação é evitar uma desidratação e o agravamento do quadro ingerindo muito líquido, assim como evitar comidas fermentadas.