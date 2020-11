INEA e Prefeitura de Mangaratiba realizam “Operação Cachoeiras”

Matéria publicada em 27 de novembro de 2020, 10:09 horas

Mangaratiba – A Delegacia de Polícia Civil de Mangaratiba (165ª DP) e a prefeitura realizaram a “Operação Cachoeiras”, no Parque Estadual Cunhambebe, no Sahy. A ação teve como objetivo combater e reprimir a prática de crimes ambientais como invasões e construções irregulares e contou ainda com parceira da Polícias Militar, Federal e Rodoviária Federal, o Instituto Estadual do Ambiente (INEA) e o Corpo de Bombeiros.

O principal alvo da operação foi um núcleo ocupado por construções irregulares próximo à rodovia Rio-Santos. No local, que pertence a unidade de conservação e proteção ambiental do Cunhambebe, casas haviam sido construídas fazendo o uso irregular do solo. Até o início da tarde foram derrubadas pelo menos 02 construções dentro da área do parque, realizados 05 embargos de obras e retirados 12 pontos de furto de energia. O INEA também emitiu 27 notificações e material de caça foi apreendido.

Durante as investigações, comandadas pela 165º DP, os policiais estudaram o local por meio de imagens de satélite e drone, o que foi determinante para o sucesso da operação.

Esta já é a segunda ação integrada realizada na região só em 2020. O foco das operações é prevenir o surgimento de áreas suscetíveis ao domínio de facções criminosas em áreas de Mangaratiba. Em julho deste ano, os Agentes do Grupamento de Proteção Ambiental da Guarda Municipal de Mangaratiba há haviam desmobilizado um acampamento irregular no mesmo local. Na ocasião, os invasores declararam ser moradores de Itaguaí e ainda disseram que pretendiam fixar residência no espaço.