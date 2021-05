Inea orienta banhistas se praias estão ou não próprias para banho

Matéria publicada em 28 de maio de 2021, 15:32 horas

Análise de balneabilidade das praias da Costa Verde do Rio de Janeiro está suspensa por conta da pandemia

Sul Fluminense – O Inea (Instituto Estadual do Ambiente) está orientando a população e os turistas, que pretendem utilizar as praias de Angra dos Reis, Paraty e Mangaratiba, para ficarem atentos para descobrir se as praias estão ou não próprias para banho. Desde fevereiro de 2020 que o Instituto não está realizando a análise de balneabilidade das praias da Costa Verde do Rio de Janeiro por conta da pandemia da Covid-19.

Com isso, o Inea recomenda analisar alguns quesitos como: resíduos e detritos, cheiro e cor da água, galeria de águas pluviais e canais de drenagem, além do histórico de balneabilidade.

Resíduos e detritos:

– É importante olhar o mar para observar a presença de detritos orgânicos, como folhas e galhos, assim como resíduos que podem ter sido jogados;

Cheiro e cor da água:

– Eles também dever ser levados em conta antes do mergulho. Se estranhar a cor ou o dor, evite o banho de mar;

Galeria de águas pluviais e canais de drenagem:

– Segundo o Inea, é bom evitar as praias que possuem galeria de águas pluviais e canais de drenagem;

Histórico de balneabilidade:

– Apesar de estar desatualizado, ele também pode ser relevante no momento de escolher a praia para o passeio. Aquelas que apresentam um histórico de liberação para banho são as mais prováveis de estarem aptas;

A última análise de balneabilidade disponível pode ser encontrada no site do Inea.