INEA realiza ampliação e desassoreamento dos afluentes do Rio Paraíba do Sul - Diário do Vale

Matéria publicada em 14 de março de 2023, 16:42 horas

Porto Real – Visando melhorar as condições dos afluentes do Rio Paraíba do Sul, o Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro (INEA) está realizando diversos serviços. A primeira atividade foi realizada próximo a ETA do bairro Freitas Soares, onde o INEA está realizando a ampliação e desassoreamento em um dos afluentes do Rio Paraíba. As ações estão sendo realizadas a pedido da Prefeitura de Porto Real.

“No final do último mês nós recebemos uma comitiva do INEA e nesta semana eles iniciaram os trabalhos. Ainda há bastante serviço a ser realizado e esperamos contribuir para o bem-estar da população”, analisou o prefeito Alexandre Serfiotis, destacando ainda a agilidade do Instituto em atender as demandas do município. Segundo o secretário de Meio Ambiente, Mauro Ettore, a ação vai contribuir para evitar futuros alagamentos, uma vez que este afluente também auxilia no escoamento das águas pluviais.