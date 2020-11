Infectologista defende uso de Nitazoxanida contra Covid-19 e cita tratamento precoce contra a doença em Volta Redonda

Matéria publicada em 22 de novembro de 2020, 19:20 horas

Volta Redonda– O médico infectologista, Edimilson Migowski, afirmou em entrevista a revista OESTE, que o medicamento Nitazoxanida, contra a Covid-19 é efetivo se usado nos estágios iniciais da doença, como vem sendo administrado, em Volta Redonda pela Secretaria Municipal de Saúde.

O infectologista defende desde o início da pandemia o uso da Nitazoxanida, comercialmente vendida como Annita, no tratamento precoce da doença. O médico é professor da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), que firmou convênio no final de junho, com a Prefeitura de Volta Redonda para tratar os pacientes que apresentarem os primeiros sintomas.

A estratégia adotada pela prefeitura conseguiu reduzir o número de interações e complicações em decorrência da Covid-19 na rede pública de saúde. Até 05 de novembro, 435 pacientes receberam o tratamento e não houve registro de nenhuma internação, falência respiratória ou óbito.

“Em Volta Redonda, todos os pacientes que receberam a medicação até o terceiro dia a partir do início dos sinais e sintomas, 100% deles, tiveram evolução satisfatória para a cura”, garantiu o médico.

O paciente que apresentar sintomas suspeitos para a Covid-19 e se encaixar nos critérios para receber o tratamento inicia de imediato a administração da Nitazoxanida. Os polos para atendimento de casos suspeitos da Covid-19 em Volta Redonda são as Unidades Básicas de Saúde dos bairros 249, São João, Vila Mury e Volta Grande, que ficam abertas das 8h às 22h, além do Centro de Doenças Respiratórias (CDR), que funciona no Estádio Raulino de Oliveira, das 8h às 19h.

Em entrevista a OESTE, o infectologista Edimilson Migowski respondeu a perguntas sobre o tema e resumiu o protocolo que vem sendo adotado na cidade fluminense em 3 pilares:

1. Pesquisa divulgada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações indica que a nitazoxanida reduz carga viral de pacientes com covid-19. O que isso representa na prática?

Comprovadamente, a nitazoxanida reduz a replicação do vírus, por quatro mecanismos bem determinados e conhecidos. O que foi observado nessa pesquisa clínica era algo que já tinha evidências no laboratório, in vitro [em células isoladas em laboratório]. Isso significa que, provavelmente, a pessoa que venha a receber a droga precocemente, no início dos sintomas, vai ter uma doença de menor gravidade, como menos risco de internação, falência respiratória e morte.

Devido à redução da carga viral, a pessoa também vai transmitir menos esse tipo de coronavírus. A medicação é benéfica tanto para o paciente que está enfermo como para quem tem contato com ele, já que a redução da carga viral ajuda a diminuir o risco de propagação do vírus.

2. O medicamento é indicado para os estágios iniciais da doença?

Em Volta Redonda, todos os pacientes que receberam a medicação até o terceiro dia a partir do início dos sinais e sintomas, tomando 500 miligramas de oito em oito horas por no mínimo seis dias, 100% deles, tiveram evolução satisfatória para a cura.

3. Volta Redonda assinou convênio com a UFRJ para tratamento de casos leves da covid-19. Como está a situação na cidade?

Começamos em 8 de julho e entramos no quarto mês de observação. Até a presente data, sucesso absoluto: zero falência respiratória, zero internação e zero óbito. Na rotina da saúde pública de Volta Redonda, esse medicamento tem, sim, minimizado o sofrimento. Na cidade, aumentaram em 70% as notificações e reduziram-se em 70% as internações, o que mostra o tratamento precoce como eficiente e seguro.

4. Qual o uso original do medicamento?

Nitazoxanida foi utilizada inicialmente para o tratamento de parasitoses intestinais como as causadas por giárdia e amebas. Depois, indicou-se em bula o uso no tratamento de norovírus e rotavírus, que causa muita diarreia, vômito e febre. Também existe emprego no tratamento da hepatite C.

Eu e o professor Davis Ferreira desenvolvemos algumas pesquisas e comprovamos em avaliação de laboratório que esse medicamento também apresentava ação na inibição da replicação de vírus da dengue e de vírus da febre amarela. De lá para cá, surgiram aplicações para outros vírus, como, por exemplo, o da hepatite B, ebola, HIV, vírus influenza, chikungunya, zika vírus e outros.

5. Ele apresenta efeitos adversos?

O efeito adverso mais documentado com esse medicamento, que já foi utilizado por mais de 250 milhões de pessoas no mundo, é basicamente dor abdominal, que quase inexiste quando se administra a droga junto com alimentos.

6. O senhor acredita que está havendo uma politização nos tratamentos?

Infelizmente, tanto em termos nacionais como internacionais, incluindo os Estados Unidos, países europeus e a Organização Mundial da Saúde. Se houvesse mais tecnologia, mais ciência e menos politização desse tema, estaríamos em situação melhor. Muitos erros foram cometidos em nome de uma politização que eu acho bastante deletéria para a saúde pública e mundial.

Medicamento pode reduzir em 95% carga viral da Covid-19, diz ministro

Em outubro, o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Marcos Pontes, havia ressaltado que o medicamento Nitazoxanida tem capacidade de reduzir em 95% a carga viral da Covid-19 em pacientes no início do tratamento.

“A Nitazoxanida começou a ser testada em fevereiro, junto com outras 2 mil drogas inicialmente com inteligência artificial, modelamento matemático, computação gráfica no Laboratório Nacional de Biociências e, desses, em cinco deles mostraram capacidade de inibir o vírus, pelo menos em forma simulada. Aí foram testados in vitro, em células humanas e, desses cinco, a Nitazoxanida mostrou 95% de redução, inibição do vírus”, explicou.

O estudo clínico do Laboratório Nacional de Biociências sobre o uso do medicamento Nitazoxanida em pacientes na fase precoce da Covid-19 demonstrou eficácia no tratamento da doença, reduzindo a carga viral das pessoas infectadas.

De acordo com o ministro, foram realizados testes duplo cego, quando nem o paciente e nem o médico sabem qual a medicação está sendo tomada, e randomizados, quando os pacientes são distribuídos aleatoriamente em dois grupos, um que recebe o medicamento e outro que recebe um placebo. A dose oferecida era de 500 miligramas da Nitazoxanida, três vezes ao dia, ou o placebo durante cinco dias.

“Foram feitos testes clínicos com 1.500 pacientes e os testes demonstraram que, realmente, esse medicamento reduz a carga viral. Esse era o objetivo do teste. [Reduz] a carga viral para pacientes admitidos de forma precoce, que foram detectados com Covid-19, comecem o tratamento”, afirmou o ministro Pontes.