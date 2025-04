Influenza: Resende amplia imunização para público-alvo

Resende – A Secretaria Municipal de Saúde de Resende, iniciou nesta quarta-feira (2) a campanha de vacinação contra a influenza, visando o público-alvo de idosos com idade a partir de 60 anos, crianças a partir de 6 meses e menos de 6 anos, gestantes, puérperas e outros grupos (veja abaixo).

As vacinas estão disponíveis em todas as unidades de saúde (PSF), no Centro Municipal de Imunização e na Policlínica do Manejo, de segunda a sexta, das 8h às 16h, na Clínica da Família, de segunda a sexta, das 8h às 20h, e no Resende Shopping, todos os sábados, das 12h às 18h.

Segundo o secretário municipal de Saúde, a campanha é fundamental para combater os impactos da Influenza, que são uma preocupação a nível nacional.

“Nossa campanha segue as determinações do Ministério da Saúde e chega para combater uma doença através da prevenção contra complicações, que podem gerar internações e até óbitos. Com uma população vacinada, evitamos a sobrecarga no sistema de saúde da cidade e protegemos nossos munícipes dos sintomas. Esperamos uma boa adesão do público-alvo, que é pensado levando em consideração as pessoas mais vulneráveis”, disse o secretário.

Além dos públicos já mencionados, fazem parte da cobertura os trabalhadores de saúde, professores do ensino básico e superior, povos indígenas, quilombolas, pessoas em situação de rua, profissionais das Forças Armadas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade), pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, trabalhadores portuários, população privada de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medida socioeducativas e trabalhadores dos Correios.

Para se vacinar, basta ir aos locais de vacinação com Cartão do SUS, CPF, identidade e caderneta de vacinação. Mais informações podem ser obtidas através do telefone (24) 99978-2260.