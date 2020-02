Informação de caso suspeito de Coronavirus em Conservatória, distrito de Valença, é falsa

Matéria publicada em 1 de fevereiro de 2020, 14:46 horas

DIÁRIO DO VALE entrou em contato com funcionários da secretaria de Saúde do município que descartaram a possibilidade

Conservatória/Valença – Uma notícia que anda circulando em grupos de redes sociais é de que teria um possível caso de paciente suspeito do novo Coronavirus, em Conservatória, distrito de Valença.

O DIÁRIO DO VALE entrou em contato com funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, que não confirmaram as informações. O jornal também entrou em contato com um posto de saúde do distrito, onde o suspeito poderia estar internado.

“As primeiras informações é que o paciente chegou recentemente de uma viagem a um país asiático e apresentou os sintomas. A mesma está mantida em isolamento na unidade de saúde do distrito. A suspeita já foi notificada a secretária de saúde do Estado RJ” – esta mensagem foi uma das que estão circulando nos grupos. Segundo a própria secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, divulgou na sexta-feira (31), que até o momento não foi confirmado nenhum caso de Coronavirus no estado.