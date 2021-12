Informações ajudam a polícia na apreensão de drogas na Ilha Grande

Matéria publicada em 19 de dezembro de 2021, 17:51 horas

Angra dos Reis – Com o auxílio do Disque Denúncia, informações sobre o tráfico chegaram até os policiais do 33 BPM de Angra dos Reis. Assim, os agentes apreenderam na última sexta-feira, dia 17, 27 dolas de maconha, sete sacolés de cocaína, um pino com cocaína, materiais do tráfico e R$ 250 no Abraão, na Ilha Grande.

Após as informações, os policias foram até a Rua do Cemitério, onde ocorria venda de drogas. Os mesmos abordaram uma mulher que estava em atividade suspeita, e com ela, foram encontradas drogas. A mulher disse fazer parte do tráfico na região e informou ter mais drogas em sua casa, nela, os policiais encontraram mais drogas e dinheiro que a mulher afirmou ser da pensão de seus filhos. A ocorrência foi feita na 166ª DP, onde a suspeita ficou presa por tráfico de drogas.

A população pode continuar a cooperar com o serviço da polícia através do Disque Denúncia, sobre qualquer atividade ilícita suspeita em Angra dos Reis através do telefone 0300 253 1177, ou também, pelo APP Disque Denúncia Rj. Em todos os canais, o anonimato é garantido.

Foto: Divulgação