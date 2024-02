Informe de rendimentos para aposentados e pensionistas já está disponível

País – Aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já podem pegar o informe de rendimentos para declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física 2024 no site ou no aplicativo Meu INSS ou na rede bancária.

Neste ano, estão isentos do imposto 15,8 milhões de brasileiros que recebem até dois salários mínimos (R$ 2.824). Isso vale para empregados, autônomos, aposentados, pensionistas e outras pessoas físicas.

De acordo com o Ministério da Fazenda, o contribuinte com rendimentos de até R$ 2.824,00 mensais será beneficiado com a isenção porque, dessa renda, é subtraído o desconto simplificado, de R$ 564,80, resultando em uma base cálculo mensal de R$ 2.259,20. Esse valor é o limite máximo da faixa de alíquota zero da nova tabela.

Ainda conforme a pasta, o desconto de R$ 564,80 é opcional. Ou seja, quem tem direito a descontos maiores pela legislação atual (previdência, dependentes, alimentos) não será prejudicado.

Segundo a Fazenda, a medida promoverá impactos positivos na renda disponível das famílias, aumentando a capacidade de consumo, especialmente em decorrência do afastamento da incidência do IRPF sobre rendas mais baixas.

O prazo para declaração de Imposto de Renda 2024, ano-base 2023, começará no dia 15 de março e vai até o dia 31 de maio.

Como acessar o documento

1. Acesse o site: meu.inss.gov.br

2. Clique em “Entrar com Gov.br”

3. Insira o CPF para fazer o login ou cadastrar senha

4. Desça a tela e encontre a aba “Outros Serviços”

5. Nela, clique em “Ver Mais”

6. Clique no ícone com a frase “Extrato do Imposto de Renda”

7. Selecione o ano-calendário 2023

8. Escolha o extrato que deseja

9. Salve o documento em PDF