Infraestrutura de Volta Redonda constrói muro em rua do bairro Vila Santa Cecília

Matéria publicada em 21 de dezembro de 2021, 15:43 horas

Trecho da via cedeu e obra acontece em margem de córrego

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) de Volta Redonda está realizando a construção de um muro de saco localizado na Rua 41-C, na Vila Santa Cecília, à beira do córrego à margem da via. De acordo com a subsecretária municipal de Infraestrutura, Poliana Gama, a obra está sendo feita em um trecho onde a terra e a pista cederam.

– Por conta de fortes chuvas, o local cedeu e o trecho precisava dessa recuperação há mais de dois anos. Estamos fazendo um muro que chamamos de Rip Rap, usando sacos de Ráfia -, explicou Poliana.

Os trabalhos envolvem uma equipe de 10 funcionários que contam com apoio de uma escavadeira, uma retroescavadeira e dois caminhões. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos no mês de janeiro próximo.

