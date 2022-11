Infraestrutura inicia manutenção e limpeza com novos equipamentos em Volta Redonda

Matéria publicada em 7 de novembro de 2022, 17:08 horas

Roçadeira articulada e trator tobata foram utilizados no fim de semana e vêm agilizando o trabalho da secretaria

Volta Redonda – A secretaria de Infraestrutura de Volta Redonda já iniciou os trabalhos de manutenção e limpeza urbana com os novos equipamentos adquiridos para agilizar os serviços. Nesta segunda-feira, dia 7, a roçadeira articulada ajudou na roçada de áreas em acessos à Rodovia do Contorno, e o trator tobata foi utilizado para auxiliar o corte de grama do Campo do Roma II.

“Mesmo a Rodovia do Contorno não sendo municipal, é importante melhorarmos a qualidade dos acessos à via, que facilita na identificação da sinalização. Esses novos equipamentos estão permitindo que o trabalho seja mais ágil e eficiente”, explicou a secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira, lembrando que a secretaria adquiriu ainda capinadeiras, uma máquina de pintura viária para fazer a caiação nos meios-fios, além de um rolo compactador para o serviço de tapa-buracos.

Ainda nesta segunda-feira, as equipes da SMI levaram os serviços de manutenção e limpeza aos bairros: Barreira Cravo; Niterói; Aero Clube; Vila Rica-Tiradentes; Conforto; Eucaliptal; Coqueiro; Siderópolis; Sessenta (limpeza de córrego).

Fim de semana

No último fim de semana (dias 5 e 6), o serviço de roçada com a nova roçadeira articulada foi realizado na Avenida Nossa Senhora do Amparo, em trecho ao lado do Córrego Santa Rita, nas proximidades do bairro São João Batista; e na praça da Rua Seiscentos e Quarenta e Dois, no Jardim Esperança, até a mina de água localizada no final da Rua Seiscentos e Quarenta e Cinco.

As equipes realizaram ainda manutenção nas jardineiras da Avenida Getúlio Vargas, no Centro; corte e retirada de bambu na Ilha São João; tapa-buraco na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, no Jardim Belmonte; emboço de muro na arquibancada do campo do bairro São Geraldo; construção de muro na lateral da quadra coberta do bairro São Carlos; e pintura da quadra e da praça do Samoa.