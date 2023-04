Iniciada a entrega do Cartão Educação nas escolas de Angra - Diário do Vale

Iniciada a entrega do Cartão Educação nas escolas de Angra

Matéria publicada em 6 de abril de 2023, 11:13 horas

Em 2023, o projeto contemplará cerca de 24 mil alunos da rede pública municipal de ensino

Angra – Começou nesta quarta-feira, dia 5, nas 87 escolas da rede pública municipal de ensino de Angra dos Reis, a retirada do Cartão Educação para compra de material escolar e uniforme nas 73 empresas credenciadas no projeto neste ano. Para adquirirem os cartões, os responsáveis pelos alunos precisam assinar um termo de retirada na secretaria da escola em que seu filho está matriculado levando documento de identidade e CPF.

Idealizado pela Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Educação, Juventude e Inovação (SEJIN) e pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o Cartão Educação contemplará em 2023 cerca de 24 mil alunos e 1.323 professores e pedagogos da rede pública e injetará mais de R$ 27 milhões no município.

– Meus filhos participaram ontem da cerimônia de entrega dos cartões e ficaram muito felizes. Vivenciar esses momentos é algo muito significativo na vida deles. Vão poder escolher o próprio material, do jeitinho que eles gostam. Essa autonomia de compra para o aluno é muito importante para uma maior motivação de ir à escola e estudar cada vez mais – frisou Joelma Bom Gosto, 47 anos, do lar, moradora da Japuíba, mãe de dois alunos da Escola Municipal Tereza Pinheiro.

O projeto, que está em seu segundo ano de operação, tem como principais objetivos a transferência de renda de forma interna no município, o desenvolvimento econômico, a geração de emprego nas lojas credenciadas, o combate à evasão escolar, o estímulo ao retorno escolar, a autonomia para escolha do material de preferência, a promoção da cidadania e, principalmente, o desenvolvimento social dos cidadãos angrenses, sejam eles pais ou filhos. Com este conjunto de benefícios, a Secretaria de Educação visa fortalecer a qualidade da educação dos estudantes da rede.

– Eu estou muito feliz, pois vou comprar muitos materiais rosas e black pinks. Quero comprar muito uma mochila nova, marca textos de várias cores e um caderno com ‘Love Pink’ escrito na capa – comentou a filha de Joelma, Ana Luíza Bom Gosto, 13 anos, aluna do 8º ano da Escola Municipal Tereza Pinheiro.

A Secretaria de Educação recomenda que os pais entrem em contato com a escola em que seus filhos estão matriculados para se informarem a respeito dos horários disponíveis para a entrega dos cartões.

Após a retirada, os beneficiários possuem um prazo de 90 dias, a partir da data de recebimento, para utilizarem o crédito disponível nas lojas credenciadas. As famílias também contam com o acesso a um aplicativo para consulta de saldos e solicitação de atendimento pelo suporte técnico da empresa responsável pelos cartões.