Início de trabalho no Angra foca na parte física para o Carioca A2

Matéria publicada em 10 de maio de 2021, 16:42 horas

Angra dos Reis – A primeira semana de treinamentos do Angra Esportes Clube, na preparação do time para a disputa do Carioca da Série A2, foi intensa com a participação de boa parte dos jogadores que já está integrado ao grupo e concentrado no alojamento do Tubarão em Jacuecanga. O início do trabalho começou na segunda-feira, dia 3, e ao longo desta semana os treinos foram realizados no campo do GDV (Grêmio Desportivo Verolme) voltados para a parte física para se ter uma noção do condicionamento atual de cada atleta e no que precisa melhorar.

O trabalho foi físico-técnico, em grande parte com bola, sob a orientação e observação do treinador Ricardo Barreto e do preparador físico Cláudio Café. No último sábado, dia 08, pela manhã, o grupo fez um coletivo no campo do Estádio Municipal, no Balneário, e foi mais uma oportunidade da comissão técnica avaliar alguns jogadores que ainda estão em fase de teste para permanecer no elenco. Quem também passou a fazer parte da comissão técnica foi Ernesto de Souza, 65 anos. Ele foi o grande responsável pelo feito de 2019, no time Sub-20 do Tubarão, que levou à equipe às semifinais da Taça Santos Dumont. Ernesto será o auxiliar técnico do treinador Ricardo Barreto.

Enquanto isso, o diretor de futebol, Rogério Pinheiro, vem trabalhando bastante nos bastidores para a captação de apoiadores (patrocínios) para o time e também na escolha de novos nomes para o elenco, especialmente para as posições de goleiro, zagueiros e atacante. O Angra vai fechar o grupo em 25 jogadores.