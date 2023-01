Inmet alerta para chuvas intensas no estado do Rio durante o fim de semana - Diário do Vale

Inmet alerta para chuvas intensas no estado do Rio durante o fim de semana

Matéria publicada em 6 de janeiro de 2023, 17:47 horas

Volumes significativos de água são esperados em pelo menos seis estados, aponta Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta quinta-feira (6), alerta de chuvas intensas para o final de semana no Rio de Janeiro e em cinco outros estados. Segundo o Inmet, também há previsão de ventos intensos e riscos de alagamentos, descargas elétricas e queda de galhos de árvores.

Além do Rio, no sábado (7) e no domingo (8), a previsão indica volumes significativos de chuva no Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, acrescenta o instituto.

As chuvas intensas estão sendo provocadas pelo fenômeno chamado de Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que teve início na noite de quarta-feira (4) e é responsável pela criação de nebulosidade nas regiões afetadas.

O Inmet recomenda que a população fique atenta aos avisos meteorológicos e siga a orientação da Defesa Civil das regiões afetadas.

Fonte: Agência Brasil