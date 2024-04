Inmet emite alerta de chuvas intensas no Sul Fluminense

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.

A temperatura mínima fica em torno de 14°C, em Resende e a máxima prevista é de 34ºC, na capital do estado. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 90%.

Sul Fluminense – O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial de chuvas fortes e ventos intensos no Sul Fluminense, nesta terça-feira (9), atingindo municípios como Angra dos Reis, Barra do Piraí e Valença.