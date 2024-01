Inmet emite alerta de chuvas intensas para o Estado do Rio

Estado do Rio – O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, no final da manhã deste domingo (28), um alerta amarelo válido até a manhã de segunda-feira (29), indicando a possibilidade de chuvas intensas variando entre 20 e 30 mm/h, podendo atingir até 50 mm/dia, além de ventos intensos (40-60 km/h) em todo o estado do Rio de Janeiro.

O alerta destaca a importância de evitar abrigar-se debaixo de árvores em caso de rajadas de vento, devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também orienta a não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de publicidade, além de sugerir evitar o uso de equipamentos eletrônicos ligados à tomada.

Registra-se a presença de chuvas e trovoadas em alguns pontos de Volta Redonda neste momento. A população deve estar atenta e seguir as recomendações de segurança.