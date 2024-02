Inmet emite alerta de queda de granizo para estado do Rio

Sul Fluminense – O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de alto impacto de tempestades e queda de granizo que devem atingir as cidades da região Sul Fluminense.

O alerta foi emitido na última quinta-feira (1), e o de maior impacto é o que está previsto para as regiões da Costa Verde, Baixada Fluminense e Metropolitana. Estão previstas chuvas com intensidade entre 60mm/h ou 100mm/dia, com ventos superiores a 100km/h, queda de granizo, grande risco de anos as edificações, corte de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário.