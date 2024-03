INMET emite alerta de tempestades no Estado do Rio

Sul Fluminense e Costa Verde – O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu, no início da manhã desta quarta-feira (6), um alerta de tempestade que pode atingir as cidades da região Sul Fluminense, já a partir hoje. O alerta é válido até às 10h desta quinta-feira (7).

Para as regiões da Costa Verde e Sul Fluminense estão previstas chuvas com intensidade entre 30 e 60mm/h ou 50 e 100mm/dia, com ventos de até 100km/h, grande risco de corte de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário.

Advertisement

Nesta manhã, o tempo em Volta Redonda está nebuloso, com muitas nuvens e forte neblina em algumas regiões da cidade.