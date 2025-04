Estado do Rio – O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, neste sábado (19), um alerta de perigo em todo estado do Rio de Janeiro, em razão das chuvas intensas. Entre os maiores riscos estão os de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), além do corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.