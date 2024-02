Inmet emite novo alerta de chuvas intensas no sul do estado

Rio de Janeiro – O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), emitiu na manhã desta sexta-feira (23), um novo alerta de chuvas intensas, com validade até a manhã de sábado (24), que podem atingir o todo o estado e as cidades da região, sofreram muito com o efeito das chuvas nos últimos dias.

De acordo com o órgão, estão previstas chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos entre 40-60 Km/h. Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Em caso de ocorrência de rajadas de vento, o INMET, orienta que as pessoas não se abriguem debaixo de arvores por conta do risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a placas de propaganda e torres de transmissões.

Além disto, a instituição também indica que as pessoas não utilizem aparelhos eletrônicos durante as tempestades.

Caso aconteça alguma emergência as pessoas podem entrar em contato com a Defesa Civil, através do numero 199, ou com o Corpo de Bombeiros, pelo número 193.