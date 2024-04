Inscrições abertas para a 21ª Meia Maratona de Paraty

Paraty – Estão abertas as inscrições para a Meia Maratona de Paraty, que será realizada no dia 19 de maio, a partir das 7h, com largada da praia do Pontal, no Centro.

A prova será uma das principais atrações do final de semana na cidade histórica e terá a participação de dezenas de atletas que poderão escolher participar de corrida com percursos de: 3 km, 5 km, 10 km ou 21 km.

As inscrições podem ser feitas pelo site do evento:

https://minhasinscricoes.com.br/Evento/21MeiaMaratonaParaty#Inscreva-se