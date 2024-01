Inscrições abertas para a Corrida Rústica de São Sebastião

Barra Mansa – As inscrições para a 33ª edição da Corrida Rústica de São Sebastião, que acontece no dia 21 de janeiro, já estão abertas. Os interessados podem se inscrever através do site www.cronovr.com.br.

A corrida terá a largada na Avenida Joaquim Leite (Praça da Matriz), às 8h, com percurso total de 7 quilômetros. As inscrições, gratuitas, terão limite de 1.000 atletas, com faixa etária a partir de 16 anos.

O secretário de Esporte, Bruno Oliveira, falou sobre a realização de mais uma edição da corrida rústica. “É uma celebração da vida, da superação e da paixão pelo esporte. Este evento é mais do que uma competição, é uma experiência de determinação e alegria”, comentou.

O kit para os atletas será disponibilizado no dia 20 (sábado) no hall da Prefeitura, das 10h às 15h. A retirada poderá ser feita por terceiros, mediante apresentação de documento de identificação original do participante.