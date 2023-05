Inscrições abertas para curso gratuito de Operação Ferroviária

Matéria publicada em 9 de maio de 2023, 11:18 horas

Sul Fluminense – Estão abertas as inscrições para o curso gratuito de formação em Operação Ferroviária, promovido pela MRS Logística. As inscrições vão até o dia 28 de maio e as vagas estão disponíveis para os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Na região, as vagas são para Volta Redonda e Barra do Piraí.

Para se inscrever é preciso ser maior de 18 anos, ter o ensino médio completo, conhecimentos em informática e residência fixa em uma das localidades. Após obter aprovação no curso, os alunos poderão atuar como Auxiliar de Maquinista ou Manobrador. Além do curso gratuito, o aluno terá uma ajuda de custo mensal. As despesas com alimentação, hospedagem e transporte serão definidas em função da localidade de moradia que os candidatos indicarem na inscrição.

O curso está previsto para início em julho. O processo seletivo será realizado em etapas, com provas de português e lógica, triagem curricular, jogo online, entrevista coletiva, entrevista individual, testes psicológicos, exames médicos e entrega de documentações.

As inscrições devem ser realizadas pelo link: https://epartner2.vagas.com.br/v2516241

Locais

Rio de Janeiro: Rio de Janeiro, Volta Redonda, Barra do Piraí, Itaguaí

Minas Gerais: Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Itabirito, São Brás do Suaçuí, Jeceaba, Juiz de Fora, Santos Dumont, Mário Campos, Sarzedo, Brumadinho, Belo Horizonte, Bom Jardim de Minas.

São Paulo: São Paulo, Paranapiacaba, Sumaré, Campinas, Hortolândia, Santos, Cubatão, Campinas, Pederneiras, Bauru, Jaú, Jundiaí, Itirapina, São Carlos, Santo André, São José dos Campos e Taubaté.