Inscrições para concurso da Petrobrás terminam nesta sexta-feira (17) - Diário do Vale

Matéria publicada em 17 de março de 2023, 09:15 horas

As inscrições devem ser feitas pela internet. Além do salário de R$ 5,5 mil, a estatal também oferece benefícios.

País – Terminam nesta terça-feira (17), às 18h, as inscrições para o concurso da Petrobrás. A petroleira oferece 373 vagas imediatas e 746 para formação de Cadastro Reserva (CR). A taxa de inscrição é no valor de R$ 62,79 e deve ser feita de forma online, pelo site www.cebraspe.org.br. O concurso tem como banca organizadora o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos.

A data prevista para aplicação das provas é no dia 30/04 (domingo), com duração de 4 horas. Serão 40 questões de conhecimentos básicos (Língua Portuguesa e Matemática) e 60 questões de conhecimentos específicos. O resultado final do processo seletivo deve ser divulgado em 10/07/2023. O processo terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período uma vez, a critério da Petrobras.

Vagas

As vagas são para profissionais de nível técnico nas ênfases de Operação (114), Manutenção – Mecânica (66), Manutenção – Instrumentação (55), Manutenção-Elétrica (41), Segurança do Trabalho (36), Operação de lastro (24), Inspeção de Equipamentos e Instalações (11), Suprimentos de Bens e Serviços – Administração (6), Logística de Transporte e Controle (6), Enfermagem do Trabalho (5), Projetos, Construção e Montagem – Mecânica (5) e Projetos, Construção e Montagem – Elétrica (4). O salário inicial é de R$ 5.563,90, mais benefícios e as vagas pedem nível técnico. A Petrobras ainda oferece benefícios, como plano de saúde, previdência complementar, incentivos educacionais para filhos e dependentes, entre outros.