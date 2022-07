Inscrições para cursos de Libras, Braille e deficiência intelectual iniciarão na próxima semana em Resende

Matéria publicada em 30 de julho de 2022, 11:13 horas

As vagas são destinadas à profissionais que atuam na rede municipal, familiares de surdos e pessoas com deficiência visual

Resende- A Prefeitura de Resende, por meio do Centro Municipal de Atendimento ao Educando (CEMAE), vinculado à Secretaria Municipal de Educação, abrirá as inscrições para os cursos gratuitos de Libras, Braille e Deficiência Intelectual, a partir das 8h da próxima quinta-feira, dia 4. As vagas são limitadas para cada modalidade.

O prazo para as inscrições segue até às 22h do dia 7 de agosto. Os interessados em participar do curso de Libras podem se inscrever através do link: https://tinyurl.com/libras2022. Já para o curso de Braille, as inscrições são feitas pelo https://tinyurl.com/braille2022; e para a modalidade de Deficiência Intelectual as inscrições são pelo https://tinyurl.com/cursodiresende. Vale destacar que os links estarão disponíveis apenas a partir do dia 4.

Serão ofertadas 40 vagas para o curso de Deficiência Intelectual, 25 vagas para o curso de Libras e também 25 para o de Braille. As vagas para cada curso serão preenchidas seguindo critérios: 50% das vagas serão voltadas para os profissionais que atuam na rede municipal de ensino e 50% das vagas para a demanda social como: familiares de surdos e de pessoas com deficiência visual, profissionais como monitores de creche, cuidadores, professores, pedagogos, psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos e neuropsicopedagogos que atuam em Resende.

Os cursos de Libras e Braille serão presenciais, já o de Deficiência Intelectual continuará no formato online, às terças-feiras, às 19h30. O curso de Libras acontecerá na E.M. Bilíngue Rompendo o Silêncio, às quartas-feiras, às 18h30. A modalidade de Braille tem previsão de acontecer também na E.M. Bilíngue Rompendo o Silêncio, às quartas-feiras, às 19h. A unidade de ensino fica na Rua Altamiro O’Reilly, n°756, no bairro Vila Julieta.

-Os cursos buscam capacitar os profissionais da área e também os familiares de surdos e de pessoas com deficiência visual, beneficiando e promovendo a inclusão em Resende. Após o período de inscrição, a coordenação dos cursos entrará em contato para a pré-seleção dos candidatos através do e-mail e telefone informados no ato da inscrição. Os candidatos devem ficar atentos na hora da inscrição e enviar os dados corretos. Os cursos de Libras e Braille já são oferecidos desde 2018 e o de Deficiência Intelectual iniciou em 2021 – disse a secretária de Educação, Rosa Frech.

Os cursos de Braille e Deficiência Intelectual possuem uma carga horária de 40 horas e duração de agosto a dezembro de 2022. A Libras tem carga horária de 120 horas e duração de agosto de 2022 a dezembro de 2023.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone do CEMAE: (24)3354-3559.