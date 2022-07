Inscrições para cursos de Qualificação Profissional da Faetec vão até o próximo domingo

Matéria publicada em 13 de julho de 2022, 16:11 horas

Rio- Você que deseja entrar no mercado de trabalho com uma formação profissional tem até o próximo domingo (17) para realizar sua inscrição nos cursos profissionalizantes gratuitos da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Para concorrer a uma das 26 mil vagas disponíveis, é necessário ter idade mínima de 15 a 18 anos, podendo variar de acordo com o curso escolhido, assim como o nível de escolaridade. As inscrições são feitas exclusivamente pela internet, através do endereço eletrônico:www.faetec.rj.gov.br.

Para esta segunda rodada de cursos de Qualificação Profissional de 2022, 80 unidades da Rede Faetec foram contempladas com a oferta de vagas em áreas administrativas, de educação, construção civil, industrial, tecnologia, hospedagem e hotelaria, e muitas outras.

São dezenas de opções de cursos profissionalizantes, com duração de 20 semanas. O processo seletivo se dará por meio de sorteio a ser realizado no dia 18/07, o resultado será disponibilizado no mesmo dia e o início das aulas está previsto para o dia 1° de agosto.

Dentro do total de vagas ofertado, 1.800 oportunidades estão sendo destinadas ao formato de ensino a distância, em parceria com a Fundação Cecierj. Estão presentes nessa modalidade os cursos de agente de sustentabilidade e inovação; almoxarife; assistente de contabilidade; assistente de pessoal; assistente financeiro e operador de computador.

Os selecionados no processo seletivo deverão comparecer na instituição de ensino inscrita na data estipulada. Aqueles que concorrem para a modalidade EaD deverão encaminhar documentação de forma remota. A lista de cursos e unidades, cronograma e documentação requerida estão descritas no edital, que pode ser encontrado no site da Fundação: www.faetec.rj.gov.br .