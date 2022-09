Inscrições para edital da Faperj para jovens cientistas ficam abertas até sexta-feira

Matéria publicada em 8 de setembro de 2022, 19:04 horas

Serão concedidos mais de R$ 8 milhões em bolsas de estudo

Rio- Estarão abertas até sexta-feira, 9 de setembro, as inscrições para o edital Jovem Cientista do Nosso Estado 2022, da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj). Podem participar jovens cientistas do Rio de Janeiro com reconhecida liderança em sua área de atuação.

Serão concedidas 100 bolsas a Jovens Cientistas do Nosso Estado, e quem for agraciado receberá um valor mensal de R$ 2,4 mil pelo prazo máximo de 36 meses. A Faperj destinará mais de R$ 8 milhões na concessão de bolsas neste edital.

Os interessados devem possuir o grau de doutor e ter defendido sua tese até 2011. Além disso, devem apresentar produção científica e/ou tecnológica de alta qualidade nos últimos cinco anos.

Antenada ao movimento mundial “Parent in Science”, que reflete sobre a maternidade e a paternidade no universo científico, a Faperj credita a mulheres pesquisadoras, que se tornaram mães nos últimos cinco anos e que tenham interesse na inscrição do edital, um ano na contagem do tempo de defesa. Ou seja, elas devem ter defendido tese até 2010, assim como sua produtividade também terá mais um ano durante o processo de avaliação.

Vínculo empregatício

Os candidatos também devem possuir vínculo empregatício ou estatutário com centros de pesquisa, universidades ou instituições de ensino e pesquisa públicos e privados.

Os aprovados, além de terem obrigação de apresentar relatórios de produtividade ao final da vigência da bolsa e prestação de contas, devem se preparar também para atividades com crianças e adolescentes. Podem ser criadas e desenvolvidas ações em escolas públicas do Ensino Fundamental e Médio e sediadas no Rio de Janeiro.

Fonte de inspiração

Aos 32 anos, Mychael Lourenço é um Jovem Cientista do Nosso Estado pela Faperj. Graduado em Ciências Biológicas (Genética), em 2010, fez mestrado e doutorado em Química Biológica, concluídos em 2016 na UFRJ. Ainda realizou treinamento de pós-doutorado no Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo de Meis (IBqM), também na UFRJ, sob supervisão dos professores Fernanda De Felice e Sergio T. Ferreira.

Atualmente, Mychael é professor-adjunto da UFRJ e trabalha em Neurociência Molecular. Suas linhas de pesquisa buscam identificar mecanismos que levam à falha de memória na doença de Alzheimer. Ele estuda a perda de memória em modelos animais e suas pesquisas contribuem para o desenvolvimento de estratégias de prevenção e terapia da demência.

Em virtude dos resultados alcançados, Mychael tem recebido reconhecimento internacional, como a premiação do Blas Frangione Early Career Award 2022 para jovem pesquisador da Alzheimer’s Association; e nacionais, como ter sido contemplado com uma bolsa de Jovem Cientista do Nosso Estado pela Faperj, em 2019.