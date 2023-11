Inscrições para estágio da CSN se encerram na próxima quinta-feira (30)

Volta Redonda, Porto Real e Resende – As inscrições para o Programa de Estágio CSN 2024 foram abertas para as cidades de Volta Redonda, Porto Real e Resende. Os estudantes interessados em estágio técnico devem cursar o último ano, já os de nível superior o penúltimo ou último ano. As inscrições estão disponíveis até a próxima quinta-feira (30) no site www.csn.com.br/oportunidades.

As vagas para os cursos de graduação são Sistemas de Informação, Administração, Direito, Ciências Contábeis, Enfermagem, Psicologia, Educação Física, Fisioterapia, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia de Produção com Ênfase em Agronegócios, Engenharia da Computação, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia de Materiais, Engenharia Metalúrgica, Engenharia Mecatrônica, Engenharia Química e Engenharia Ambiental.

Para o nível técnico as vagas são para Metalurgia, Mecânica, Eletromecânica, Mecatrônica, Eletrônica, Automação Industrial, Eletrotécnica, Química, Metrologia, Informática, Administração e Logística.

Além da bolsa-auxílio, a CSN oferece benefícios como plano de saúde, restaurante interno, vale-transporte e seguro de vida. A experiência prática e intensa proporcionada pelo programa acelera o desenvolvimento profissional dos estagiários.