Inscrições para o 5º Festival de Curimba encerram na próxima segunda-feira

Matéria publicada em 26 de outubro de 2022, 15:05 horas

Evento acontece em Volta Redonda, no Dia da Consciência Negra

Volta Redonda – Nesta segunda-feira (31), encerram as inscrições para o 5º Festival de Curimba do Sul Fluminense. Com o tema ‘A Celebração da Cura’, o evento promovido pelo coletivo Kekerê, do Centro Espírita Nossa Senhora da Guia (Censg), acontece no dia 20 de novembro, no Memorial Zumbi, em Volta Redonda. O festival foi idealizado para premiar cantigas apresentadas por musicistas dos templos de Umbanda e Candomblé da região, distribuídas em três categorias: Melhor Intérprete, Tema Livre e Tema Especial. O formulário para participar do concurso pode ser acessado no link: bit.ly/festivaldecurimba.

Uma banca de jurados(as), composta por músicos e ialorixás, vai avaliar a performance de cada apresentação. Os ganhadores receberão um troféu personalizado do evento. O 1º lugar da categoria ‘Tema especial’ será contemplado com três atabaques artesanais, produzidos pela marca Instrumentos Pilados. O Festival de Curimba também contará com a participação da Defensoria Pública, para orientação relacionada aos casos de intolerância religiosa, além da Comissão de Terreiros e Povos Tradicionais, para o cadastramento de Casas de Santo não formalizadas.

O babalorixá Sid Soares, idealizador do Festival de Curimba, comentou sobre a importância da realização da premiação pós-pandemia. “Esta edição do festival é especial, pois celebramos a cura após o período de enfrentamento de um vírus que adoeceu e ceifou a vida de milhares de pessoas mundo afora. Dois anos depois, podemos voltar a nos reunir para reconhecer o talento dos musicistas de terreiro, celebrando também as raízes e tradições do nosso povo. Para nós, é uma honra receber nomes de destaque da nossa cultura afro-brasileira, vindo de outros estados do país, como a escritora Kemla Baptista e os músicos Sapopemba e Roberto Ricci. Outro destaque do evento será a estreia do Grupo Lekê, uma Orquestra de Câmara do nosso município que nos enche de orgulho”, destacou.

Confira a programação:

8h às 12h- Feira das Marias

10h- Contação de Histórias e Lançamento do livro infantil “A Festa da Cabeça- Vol. II” – Autora Kemla Baptista

13h- Apresentação musical do Mestre Sapopemba (Pernambuco)

13h30- Apresentação dos concorrentes a categoria ‘Tema Livre’

15h30- Apresentação musical do cantor Roberto Ricci (Maranhão)

16h- Apresentação dos concorrentes a categoria ‘Tema Especial’

18h- Apresentação musical do grupo Cantos do Ori (Minas Gerais)

18h30- Apresentação da Orquestra de Câmara do Grupo Lekê (Rio de Janeiro e Volta Redonda)

19h- Apuração dos resultados da premiação

A infraestrutura do 5 Festival de Curimba contará com a Feira das Marias, das 08h às 14h, com barracas de produtos artesanais das marcas Afrocriações, Rainha da Macadâmia, Brilho Doce, Editora Aruanda e Folhas de Jurema Ateliê. Para expor na Feira das Marias, entre em contato pelo e-mail [email protected] O evento conta com o apoio do Gacemss, Fundação CSN, Hotel Seleto, Galpão Casa & Construção, Zamix e Volkswagen.