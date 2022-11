Inscrições para o evento de criação de jogos do UniFOA encerram nesta quinta-feira - Diário do Vale

Inscrições para o evento de criação de jogos do UniFOA encerram nesta quinta-feira

Matéria publicada em 22 de novembro de 2022, 13:26 horas

Iniciativa é gratuita e destinada para todos os públicos a partir de 16 anos

Volta Redonda – Encerram nesta quinta-feira (24) as inscrições para o Game Jam, um evento de criação de jogos promovido pelo Centro Universitário de Volta Redonda – UniFOA. A iniciativa gratuita acontecerá nos dias 25 e 29 de novembro e é aberta para todos os públicos com idade a partir de 16 anos.

Os interessados devem preencher um formulário de pré-inscrição disponível no site https://www.unifoa.edu.br/gamejam/. O Game Jam UniFOA é um evento de curta duração em que os participantes terão a oportunidade de desenvolver habilidades para criação de games de forma rápida e totalmente do zero.

A abertura acontecerá na sexta-feira (25), às 19 horas, no AudiSMART (Biblioteca Central) – Campus Universitário Olezio Galotti, em Três Poços. No mesmo dia, acontecerá a confirmação de inscrição, definição das equipes e sorteio dos temas.

Já no dia 29 (terça-feira), será o momento da apresentação dos jogos ao júri técnico. Os jogos deverão ser desenvolvidos utilizando o Game Engine 3D: Blender, com prazo determinado de início e término.

Poderão ser formadas equipes de até três participantes inscritos, que deverão se apresentar no dia da abertura do evento.

Os jogos deverão ser únicos e criados no período da Game Jam. Se houver quaisquer indícios de plágio ou cópia, o participante será desclassificado.

Critérios de avaliação do júri técnico

Cada jurado dará uma nota de 1 até 5 para cada um dos critérios:

– Adaptação ao Tema da Game Jam

– Gráficos/Visual

– Originalidade e criatividade

– Jogabilidade

– Áudio

– Diversão

– Enredo

*Não serão aceitos jogos com apologia à violência contra minorias.