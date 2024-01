Inscrições para programa CriAtividades em Paraty começam em fevereiro

Paraty – As inscrições para o programa CriAtividades em Paraty terão início no dia 1º de fevereiro e vão até o dia 9. O programa, que tem como foco formação e qualificação profissional no setor de gastronomia, já formou mais de 80 alunos no setor da gastronomia em 2023 e agora abre novas turmas. A aula inaugural do curso está marcada para o dia 7. As aulas acontecem na Casa da Cultura, no Centro Histórico.

Para os cursos, são 60 vagas disponíveis, distribuídas em quatro turmas – às segundas e quartas ou às terças e quintas, no período da manhã ou à tarde. Os cursos têm duração de três meses, com início em 4 de março. O conteúdo é composto por módulos: básico, molhos e coquetelaria.

Para se inscrever e participar da seleção, tanto para a aula inaugural como para os cursos regulares, basta ter interesse ou trabalhar na área. Não há restrição de idade ou exigência de formação, apenas uma seleção feita por colaboradores da Secretaria de Cultura e da Casa da Cultura. Os interessados devem se inscrever pelo site www.casadaculturaparaty.org.

Aula inaugural

A aula inaugural terá como tema a coquetelaria, com foco em cachaças. O conteúdo será ministrado por Zenir Aparecida Dalla Costa de Melo Ferreira, coordenadora do curso de Graduação, Extensão e Pós-graduação em Gastronomia do Senac – Santo Amaro (SP). Consultora gastronômica, Zenir é pesquisadora das áreas de hospitalidade, gastronomia, festas populares e cozinha brasileira.

O projeto é realizado pela Casa da Cultura de Paraty, em parceria com a Prefeitura de Paraty através da Secretaria Municipal de Cultura, com patrocínio da Caixa.

Programa CriAtividades

Criado em 2022, o Programa CriAtividades já formou 80 alunos no setor da gastronomia, até 2023. O projeto é uma realização da prefeitura de Paraty, por meio da Secretaria de Cultura e da Secretaria Executiva de Governo, através do Departamento de Patrimônio Mundial e da Coordenadoria da Juventude, e este ano conta com a parceria da Casa da Cultura de Paraty e patrocínio da Caixa.

Após os cursos, todos os participantes recebem ainda consultoria em empreendedorismo e mercado de trabalho. Dessa forma, o programa proporciona aos alunos uma experiência empreendedora completa, da administração dos insumos a melhor maneira de utilizar materiais sustentáveis, tabelando os valores e todas as exigências para que um negócio funcione bem.