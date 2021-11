Inscrições para programa de residência em medicina de família terminam nesta quinta-feira, dia 18

Matéria publicada em 17 de novembro de 2021, 10:44 horas

Processo seletivo é direcionado para médicos, por meio de uma parceria da Secretaria Estadual de Saúde com a UERJ e seis municípios do estado

Volta Redonda – As inscrições para o processo seletivo do Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade terminam nesta quinta-feira, dia 18. O projeto é direcionado para médicos em geral, os interessados devem acessar o link: www.cepuerj.uerj.br/concursos2.php?concurso=S00022&ano=2022

O Programa de Residência é uma parceria da Secretaria Estadual de Saúde (SES) com a UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) e seis municípios do estado do Rio de Janeiro aderiram ao processo seletivo: Volta Redonda, Piraí, Três Rios, Armação de Búzios, Mesquita e Maricá. As vagas são para todos esses municípios, a escolha do local de residencia (cidade) para o médico aprovado será a partir de fevereiro após o processo seletivo.

O objetivo do projeto é qualificar a cobertura assistencial da Atenção Primária à Saúde em um período de enfrentamento da pandemia da Covid-19. Os médicos com essa qualificação atuam no atendimento integral, que é realizado através das equipes de Saúde da Família, com sua lógica territorial e com ações de promoção, educação, vigilância e assistência à saúde, próxima ao local de moradia das pessoas.

“A formação qualificada do médico de família garante a atenção integral das pessoas e de suas famílias, dentro de suas comunidades. Para o município, a parceria vai proporcionar maior qualidade nos atendimentos e mais recursos humanos para a Atenção Primária. Vamos formar para o SUS, dentro do SUS”, comentou a secretária de Saúde de Volta Redonda, Maria da Conceição de Souza Rocha.