Inspiração de looks praia! - Diário do Vale

Com o verão se aproximando já podemos pensar nas roupas para usar na praia. E só de imaginar o calorzão, mar e areia, já ficamos animadas para os esperados momentos e poder aproveitar cada minuto, e claro, temos que pensar no look praia perfeito para cada dia. Afinal, quem não gosta de arrasar no visual?

Tem aquelas pessoas que acham que apenas os trajes de banho, protetor solar e chinelos são suficientes para ir à praia, mas, é preciso de muito mais para tornar o visual estiloso. Claro que a escolha do biquíni ou do maiô interfere muito, mas é importante destacar outras peças na produção que contam e muito para elevar ainda mais a autoestima. Afinal, poderão surgir muitos passeios e lugares para conhecer, e para isso, é preciso estar preparada com um look fresquinho, confortável e, claro, estiloso!!!!

Quando eu falo de outras peças, podemos incluir acessórios, calçados e roupas junto a roupa de banho, pois para desfrutar desse período em grande estilo é sempre bom contar com visuais estilosos prontos para garantir aquele “combo” fashion!

E quem não ama uma boa combinação de biquíni com uma linda saída de praia, com uma bata ou até mesmo com uma canga amarrada na cintura? Aquele lindo Chapéu, combinado com um maravilhoso óculos na hora de ir à praia, exalta ainda mais qualquer beleza, não é mesmo? E se você é daquelas que não perde a oportunidade de bater uma foto bem instagramável, então invista em um boa combinação de look para dar aquela levantada no visual!

Enfim, usar um look bacana para arrasar na praia é garantia de um visual impecável e cheio de personalidade. Porém, lembre-se de que o mais importante é se sentir confiante e confortável com as peças que você irá usar. Aproveite ao máximo os momentos de lazer e diversão na praia, pois com as escolhas certas de trajes de banho, saídas de praia e acessórios você estará pronta para arrasar e desfrutar plenamente da sua experiência na praia.