“Inspirar Casa & Casamento” reúne 50 expositores no Park Sul, em Volta Redonda - Diário do Vale

“Inspirar Casa & Casamento” reúne 50 expositores no Park Sul, em Volta Redonda

Matéria publicada em 23 de novembro de 2022, 16:04 horas

Evento acontece nos dias 25, 26 e 27 de novembro

Volta Redonda – O Shopping Park Sul recebe dias 25, 26 e 27 de novembro, a segunda edição da “Inspirar Casa & Casamento” voltada para o mercado de eventos sociais. A exposição conta com aproximadamente 50 expositores e tratará temas como: casamentos, festas de 15 anos, formaturas, ramo da construção e festas. A entrada do evento é gratuita.

De acordo com um dos organizadores do evento, o empresário Romildo Victorino, no primeiro dia, sexta-feira (25), a exposição irá funcionar das 17h até às 21h. Nos dias 26 e 27, o horário será das 14h às 21h.

“A edição anterior, em 2019, reuniu mais de 3500 pessoas e, após dois anos de pausa devido à pandemia, o evento retorna para dar dicas, mostrar inspirações e trazer as maiores tendências do mercado de casamentos para seu público”, disse Romildo Victorino.

Mais informações podem ser encontradas no Instagram do evento: @expoinspirarnoivas