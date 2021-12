Instalações da Nova Casa da Criança estão sendo concluídas em Valença

Matéria publicada em 1 de dezembro de 2021, 15:08 horas

Valença- A Prefeitura de Valença, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, estará concluindo nos próximos dias as instalações da mais nova Casa da Criança. Anteriormente funcionando em local de difícil acesso, devido a localização, o novo abrigo estará mais próximo de tudo, com instalações modernas e funcionais. Com a meta de poder atender da melhor forma possível jovens adolescentes e crianças desabrigadas.

O Secretário de Assistência Social, Professor Rafael Tavares, satisfeito com a ação do Prefeito Fernandinho, comentou que a Secretaria de Assistência Social, não irá poupar esforços para fazer dessa nova Casa da Criança, um local com mais conforto e dignidade para todos.