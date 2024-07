Instituições acadêmicas podem participar de encontro de educação inclusiva

Sul do Estado – As inscrições para o ‘1º Encontro de Educação Inclusiva do Sul do Estado do Rio de Janeiro’ estão abertas para todas as instituições acadêmicas da região. O encontro, que é parceria da Fundação Oswaldo Aranha (FOA), Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA) e Agência de Desenvolvimento Regional Sul Fluminense (ADR), pretende promover práticas e políticas públicas voltadas para a inclusão de estudantes com deficiências, Transtorno do Espectro Autista (TEA) e altas habilidades/superdotação.

O evento será sediado pelo UniFOA, no campus Universitário Olezio Galotti, em Três Poços, Volta Redonda, na manhã do dia 13 de setembro, das 08 às 12 horas. A iniciativa tem como propósito discutir e incentivar projetos e atividades que promovam a inclusão e a melhoria da acessibilidade nas escolas da região.

Serão convidadas as secretarias municipais de Educação da região Sul Fluminense, diretorias regionais e seus respectivos profissionais da Educação. Todos eles terão a oportunidade de compartilhar suas experiências e abordar ações para tornar as instituições de ensino mais inclusivas e capacitadas.

Para garantir a diversidade e a relevância das atividades, o evento adotará uma metodologia abrangente. Os profissionais de educação poderão inscrever suas práticas, que deverão ser acompanhadas de um resumo contendo objetivos, metodologia, resultados e impactos alcançados, que serão avaliadas por uma equipe especializada.

As propostas serão organizadas em grupos de trabalho, divididos em quatro eixos principais:

. Formação de Professores

. Sala de Recursos Multifuncionais

. Práticas de Gestão

. Práticas Pedagógicas de Sala de Aula

Programação do Encontro

A programação contará com uma palestra temática com o tema “Por uma Educação Inclusiva”, abrindo as atividades para destacar os impactos da inclusão no ambiente escolar. Os participantes terão a chance de apresentar suas experiências em grupos de trabalho, formulando proposições para o avanço das práticas inclusivas na região.

Além disso, uma plenária será realizada para consolidar as proposições, resultando na elaboração de uma carta aberta. Também será fomentada a criação de um grupo regional de educação inclusiva dedicado à educação acolhedora no Sul Fluminense.

A organização do encontro reforça o compromisso do Centro Universitário de Volta Redonda e da Fundação Oswaldo Aranha em promover projetos que contribuam para o desenvolvimento integral da comunidade, com a educação inclusiva e massiva. O evento é reflexo do sucesso das propostas inovadoras e acolhedoras das duas instituições, sempre com o intuito de incentivar práticas que fomentem a educação no Sul do Estado.