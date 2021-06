Instituto Dagaz distribui mantimentos e material de higiene em VR

Matéria publicada em 17 de junho de 2021, 11:08 horas

Volta Redonda- O Instituto Dagaz retornou as atividades do Condomínio Cultural oferecendo aulas gratuitas de ballet, capoeira, circo, futsal, musicalização, rugby e teatro para crianças e jovens. A sede da ONG de Volta Redonda fica no CIEP 299 – Jiulio Caruso, no bairro Santo Agostinho e teve ao total 580 inscrições.

De acordo com a direção do Instituto, o sucesso da procura deu-se devido ao isolamento social, desemprego e enfraquecimento dos vínculos familiares conforme estatísticas o aumento da violência doméstica provocados pela pandemia. O grande fator de risco responsável por esses impactos sociais, é que o núcleo familiar atendimento pelo Instituto é composto de famílias numerosas vivendo juntos.

E preocupados com a situação dessas famílias durante este período de pandemia, o Instituto Dagaz durante esse ano divulgou e realizou campanhas institucionais estimulando a prevenção como distanciamento social uso de máscara, uso de álcool em gel e fortemente a # fique em casa.

Dando continuidade as ações de prevenção o Instituto através da parceria com a empresa NTS Nova Transportadora do Sudeste está distribuindo 900 cestas básicas mais um kit completo de higiene e para as crianças máscaras.

Ao total serão 10 toneladas de mantimentos por mês, para as famílias inscritas, ressaltando que foi realizada uma triagem pela assistente social Juliana Silva, seguindo os critérios do SUAS (Sistema Único de Assistência Social).

De acordo com a Gerente de Projetos, Márcia Fernandes, as doações vieram no momento em que a comunidade está sofrendo com os impactos financeiros e com a saúde mental.

“Esperamos continuar com esse trabalho social ajustando os recursos que recebemos via FINAD/CMDCA. Lembrando que o Instituto Dagaz optou pela volta segura e responsável, fornecendo momentos de descontração, alegria e acima de tudo esperança em dias melhores”, destacou a gerente Márcia.

Segundo Márcia, Volta Redonda, hoje é a segunda cidade do Estado com maior número de vacinados e entra nessa estatística todos os profissionais do Instituto, voltando as aulas de forma segura: as atividades acontecem em espaço aberto seguindo as orientações e recomendações da Organização Mundial da Saúde OMS, para segurança de todos, com aferição de temperatura, uso obrigatório de máscara e respeitando o distanciamento social.

A assistente social Juliana Silva, afirmou que esse ano o Dagaz está trabalhando com quadro de profissionais envolvidos e comprometidos capacitados, para conviver no novo normal.

– Empatia é a palavra chave do nosso trabalho no ano de tantas perdas e adversidades. Unimos forças com parcerias institucionais importantíssimas para atingir nossos objetivos em comum como a Secretaria Municipal de Ação Comunitária, onde tivemos reunião com o Secretario Munir Francisco e sua equipe. Vamos trabalhar em rede com o CRAS(Centro de Referência de Ação Social) Santo Agostinho; DEGASE e Criaad, dando continuidade as ações culturais e esportivas para os atendidos e com a Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro por meio da Regional Médio Paraíba e a Direção do CIEP 299, Red Rose, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa- SECEC RJ – declarou.