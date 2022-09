Instituto Dagaz é vencedor na categoria ‘Quem Faz Diferente’ do Prêmio Atitude Carioca 2022

Matéria publicada em 11 de setembro de 2022, 22:08 horas

Volta Redonda – O Instituto Dagaz de Volta Redonda foi o vencedor da categoria ‘Quem Faz Diferente’, da 8ª edição do Prêmio Atitude Carioca 2022, realizado pela Câmara de Comércio e Indústria do Estado do Rio de Janeiro (Caerj) com apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Concorreram ao Prêmio, empresas, instituições, personalidades e pessoas comuns que implementaram ações de fomento ao crescimento sustentável do estado do Rio de Janeiro.

A cerimônia de premiação aconteceu na manhã do último sábado, dia 10, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. O Instituto Dagaz foi representado pela presidente da Instituição, Marinez Fernandez, que falou do orgulho e importância de trazer esse prêmio para o interior do estado.

– Muito feliz! Orgulhosa e agradecida a todos os amigos que partilham conosco de uma luta de anos pela cultura em nosso estado. Por nosso caminho já passaram muitos nomes, muitas pessoas e agradeço a Deus todos os dias por ser a diferença em muitos lares, e com certeza jamais esqueço a mão que afaga e ajuda em momentos de profunda tristeza e nem as que aplaudem e vibram com conquistas e trilham conosco essa estrada. Deus seja sempre conosco e com os amigos que fazemos nesse percurso. Tremi e realmente fiquei muito emocionada em saber que podemos e somos a cara do RIO meu estado querido que sempre nos abraçou. Gratidão – destacou.

O Instituto Dagaz está em atividade há 15 anos no território do complexo Santo Agostinho, na cidade de Volta Redonda com atuação em todo estado promovendo cultura e cidadania para as comunidades da periferia. Dentre as ações desenvolvidas destacam-se: A Bienal do Livro de Volta Redonda, cuja a quarta edição em 2021 foi realizada de forma 100% virtual de vido a pandemia do Covid-19; Cinestesia (projeção de filmes em escolas e praças públicas de 9 cidades do Sul Fluminense) e atualmente atende 120 crianças e adolescente com aulas de teatro, balé, futsal e circo entre outras atividades, culturais e esportivas.

Ainda segundo Marinez Fernandes, nos últimos dois anos, devido a pandemia do covid-19, a instituição sobreviveu com dificuldades, porém conseguiu atravessar bem, manter o atendimento às crianças e adolescentes da periferia através parceiros como a Secretaria de Estado de Educação – Núcleo Regional de Educação, Rio Solidário, Instituto da Criança, Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e de empresas como a NTS Nova Transportadora do Sudeste, além dos editais dos Fundos Municipal e Estadual de Cultura.

O Instituto Dagaz está localizado no Ciep 299 (Jiulio Caruso), no bairro Santo Agostinho em Volta Redonda, e-mail [email protected], telefone: (24) 999997732