Instituto Dagaz realiza palestra com foco na proteção de crianças e adolescentes

Volta Redonda – O Instituto Dagaz irá promover, na próxima segunda-feira (12), às 9h, uma palestra no Cineclube Dagaz em alusão ao Maio Laranja — campanha nacional de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Com condução da assistente social Juliana Silva e da psicopedagoga Marcelly Moura — ambas profissionais com ampla experiência na área social — o encontro vai abordar temas como os sinais de abuso, formas de denúncia e o papel essencial da sociedade na proteção integral de crianças e adolescentes.

O evento terá a presença do Secretário Municipal da Juventude Munir Filho, e de representantes do Conselho Tutelar, fortalecendo o trabalho intersetorial necessário para enfrentar a violência contra a criança e o adolescente.

“O combate ao abuso e exploração sexual infantil no Brasil é primordial. Um evento que ressalta esse assunto é de suma importância para erradiação dessa situação, coscientizando todos os envolvidos direta e indiretamente com o compromisso de ajudar. O Instituto Dagaz, que já faz um trabalho com crianças, adolescentes e jovens há anos tem conhecimento e sabe como trabalhar a informação com esse público específico. Com a colaboração do Dagaz em conjunto com a Secretaria, temos a capacidade de atingir mais pessoas do que separadamente, sendo de fato eficaz nessa erradiação”, comentou o secretário.

A palestra tem como objetivo sensibilizar o público sobre os sinais de abuso, os caminhos para a denúncia e o papel da sociedade na garantia da proteção integral às crianças e adolescentes. A iniciativa é direcionada para os jovens atendidos pelo Instituto, suas famílias e a comunidade, o momento também será de escuta e troca de informações valiosas.

A assistente social Juliana Silva falou sobre o impacto da palestra.

“Precisamos educar, informar e, acima de tudo, ouvir nossas crianças. Só assim podemos construir um ambiente seguro, onde elas possam crescer com dignidade, respeito e amor. O Instituto Dagaz tem sido um espaço de acolhimento e conscientização, e é fundamental que cada um aqui leve essa mensagem adiante. Falar é o primeiro passo para prevenir e proteger”, destacou Juliana.

A gestora do Instituto Dagaz, Marinez Fernandes, também reforçou a importância da palestra.

“Essa palestra é um passo importante no compromisso do Instituto Dagaz com a proteção das crianças e adolescentes. Precisamos falar sobre o abuso e a exploração sexual de forma clara e acessível, fortalecendo a rede de apoio e conscientizando nossa comunidade sobre os sinais e caminhos para a denúncia”, disse Marinez.

Hoje o instituto Dagaz atende cerca de 700 jovens entre crianças e adolescentes.