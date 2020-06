Instituto de artes marciais de Angra dos Reis doa 125 cestas básicas para famílias

Matéria publicada em 9 de junho de 2020, 14:55 horas

Instituto Mutaru também doou 48 kits de limpeza para famílias carentes durante a pandemia da Covid-19

Angra dos Reis – Um instituto de artes marciais juntou forças para ajudar as 50 famílias dos alunos e de comunidades carentes de Angra dos Reis neste período de quarentena provocada pela pandemia da Covid-19. O Instituto Mutaru doou certa de 125 cestas básicas e 48 kits de limpeza para famílias que moram nos bairros Areal, Belém, Morro da Caixa d’Água, Morro da Glória e Parque Belém.

As cestas são recebidas através de parcerias com outros projetos sociais, como a CUFA (Central Única das Favelas) e a ONG Semente do Futuro, que repassam as doações para o Instituto.

Interessados em doar podem entrar em contato com o projeto pela página na rede social, onde divulgam sobre o andamento das doações. Durante as postagens, o diretor operacional do projeto, Rodrigo Ribeiro, mostrou que foram realizadas viagens para a cidade do Rio de Janeiro para receber as doações que foram entregues para famílias de Angra dos Reis.

– O Instituto Mutaru não para, e seu Diretor Operacional Rodrigo Ribeiro não cansa! Hoje foi a Madureira na sede da CUFA Central Única das Favelas, buscar mais doações para entregá-las em nosso município, hoje doamos na Casa Abrigo e no Projeto Segundo Lar no bairro do Belém a presidente, tia Vânia. Agradeço a Deus principalmente, minha família pela paciência, meu presidente, Kelvyn, pela confiança – disse o instituto em uma das últimas postagens na rede social.

Instituto

O Instituto Mutaru está em atividade há cinco anos e fica localizado no Centro de Angra dos Reis, onde oferece aulas de judô, muay thai, jiu-jitsu e MMA, além de aulas de reforço escolar para crianças da rede pública de ensino entre sete a 16 anos.